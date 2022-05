Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer in Elberfeld schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (30.05.2022, 21:00Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer eine schwere Verletzung zuzog. Der 48-Jährige war mit seiner Kawasaki auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Osten unterwegs. Am Robert-Daum-Platz beabsichtigte er in die Briller Straße abzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er an der Mittelinsel die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise geregelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell