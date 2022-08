Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall im Kreisel - 61-jähriger E-Biker schwer verletzt ++ Unter Alkohol und Drogen - Mit gestohlenem Geländewagen verunglückt ++ Hansalinie A1 - Junger Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Unfall im Kreisel - 61-jähriger E-Biker schwer verletzt

Fintel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Am Markt/Pferdemarkt ist am Samstagvormittag ein 61-jähriger E-Biker verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrer war gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW Golf in den Kreisel eingefahren und hatte den Mann auf dem Elektrofahrrad vermutlich übersehen. Der 61-Jährige zog sich bei dem Sturz nach der Kollision schwere Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Unter Alkohol und Drogen - Mit gestohlenem Geländewagen verunglückt

Alpershausen. Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen hat ein 32-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag im Sotheler Mühlenweg einen Verkehrsunfall mit einem zuvor gestohlenen Mercedes Geländewagen verursacht. Das Fahrzeug soll der Mann auf einem Grundstück in der Nähe des Unfallortes an sich genommen haben. Mit dem Mercedes habe er ein Hoftor durchbrochen und sei wenig später auf der Kreisstraße verunfallt. Anschließend sei er durch ein Maisfeld von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei konnte ihn wenig später aufgreifen. Mit leichten Verletzungen kam der vermeintliche Unfallfahrer in ein Krankenhaus. Dort musste er nach seiner Erstversorgung zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen sollen Aufschluss über den Hintergrund des Fahrzeugdiebstahls geben.

Hansalinie A1 - Junger Autofahrer unter Drogenverdacht

Hollenstedt/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Sonntagabend einen 23-jährigen Autofahrer auf der Hansalinie A1 aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 22 Uhr mit einem VW Touran in Richtung Bremen unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den ersten Verdacht. Demnach hatte der 23-Jährige vor Fahrtantritt vermutlich Kokain zu sich genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in Kneipe

Bremervörde. Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte an der Wesermünder Straße eingedrungen. Durch ein Fenster stiegen sie nach Ladenschluss in die Kneipe ein und gingen vermutlich gezielt auf die Suche nach Bargeld. Mit dem Inhalt aus der Geschäftskasse, einer Wechselgeldbörse und einem Trinkgeld-Sparschwein machten sie sich aus dem Staub.

Einbruch in Kiosk am Campingplatz

Wilstedt. Alkohol und Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in einen Kiosk auf dem Campingplatz an der Straße An der Reitbahn erbeutet. Dazu drückten sie ein Fenster des kleinen Ladens auf und kletterten hinein. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt.

