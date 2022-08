Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Geldbehältnisse aus Einfamilienhaus gestohlen ++ Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter ++ Betrugsmasche verursacht hohen Schaden ++ Polizei stoppt Drogenfahrt ++ Unfall mit vier Verletzten ++

Rotenburg (ots)

Geldbehältnisse aus Einfamilienhaus gestohlen

Zeven. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Wacholderweg verschafft. Über die Garage gelangten sie ins Innere des Gebäudes, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Geldbehältnisse im Wert von über vierhundert Euro.

Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Wilstedt. Am Dienstagvormittag ist es in Wilstedt zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter gekommen. In einem Fall meldete sich ein falscher Polizeibeamter bei einem 90-jährigen Mann und teilte diesem mit, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um zu vermeiden, dass der Sohn ins Gefängnis käme, müsse der 90-Jährige einen Geldbetrag in Höhe von vierzigtausend Euro bezahlen. Der 90-Jährige erkannte die Masche und beendete das Telefonat. Ein 84-Jähriger erhielt ebenfalls einen betrügerischen Anruf. Mit weinerlicher Stimme gab sich ein Unbekannter als sein Enkel aus, der einen Verkehrsunfall gehabt habe und übergab das Telefonat im Anschluss an einen angeblichen Polizeibeamten. Dieser forderte fünfundzwanzigtausend Euro und fragte den 84-Jährigen nach Wertgegenständen. Als der 84-Jährige alles verneinte, legte der falsche Polizeibeamte auf.

Betrugsmasche verursacht hohen Schaden

Zeven. Eine 59-jährige Frau erhielt am Mittwochvormittag via WhatsApp eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. In dieser gab sich eine Person als ihre vermeintliche Tochter aus. Aus der Nachricht ging hervor, dass die "Tochter" ein neues Handy habe auf dem das Onlinebanking nicht funktioniere. Im weiteren Verlauf wurde die 59-Jährige gebeten, einen Geldbetrag in Höhe von über eintausend Euro zu überweisen. Der Bitte kam sie nach, sodass ein finanzieller Schaden entstand.

Polizei stoppt Drogenfahrt

Klein Meckelsen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei kontrollierte in der Nacht zu Donnerstag einen 21-jährigen Fahrzeugführer in einem Audi. Während der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Rauschgift fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, sodass der 21-Jährige eine Blutprobe abgeben musste.

Unfall mit vier Verletzten

Gyhum/A1. Am Mittwochmorgen ist es auf der Hansaline A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen gekommen. Eine aus den Niederlanden kommende 42-jährige Frau verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Land Rover. Das Fahrzeug kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam im Anschluss auf der Seite zum Liegen. Durch die Kollision wurden die 42-Jährige und drei weitere Insassen leicht verletzt. Der Land Rover war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zehntausend Euro.

