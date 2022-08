Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vorfahrtsverstoß sorgt für Verkehrsunfall ++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt ++ Ohne Versicherungsschutz unterwegs ++ 84-Jährige bestohlen ++ Handy samt Lautsprecheraufsatz gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Vorfahrtsverstoß sorgt für Verkehrsunfall

Bremervörde. In der Berliner Straße kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 21-jährige Radfahrerin missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42-Jährigen in seinem Volkswagen. Durch den Zusammenstoß musste die Radfahrerin leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Elsdorf. Montagnachmittag ist es im Bereich einer Bushaltestelle an der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 57-Jähriger beabsichtigte mit seinem Dacia an einem Linienbus vorbeizufahren, der an der Bushaltestelle hielt. Hierbei übersah er einen 62-jährigen Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Motorradfahrer ausweichen und zog sich durch den anschließenden Sturz leichte Verletzungen zu.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Fintel. Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagvormittag ohne gültigen Versicherungsschutz auf seinem E-Scooter durch Fintel gefahren. Die Beamten der Polizeistation wurden auf das fehlende Versicherungskennzeichen aufmerksam und untersagten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt. Er muss sich jetzt wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

84-Jährige bestohlen

Sittensen. Am Montag ist es in Sittensen zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus gekommen. Am Nachmittag klingelte es an der Haustür einer 84-Jährigen. Als die Frau vor der Haustür niemanden feststellte und zurückging, fand sie in ihrem Haus eine unbekannte Frau vor. Im weiteren Verlauf flüchtete die Unbekannte mit Diebesgut in Höhe von über siebentausend Euro.

Handy samt Lautsprecheraufsatz gestohlen

Bremervörde. Am frühen Montagmorgen verschaffte sich ein Täter Zutritt zum Grundstück eines 59-jährigen Bremervörders. Im dortigen Garten entdeckte er das Handy und den Lautsprecheraufsatz des 59-Jährigen und nahm die Gegenstände an sich. Es entstand ein Schaden von über einhundert Euro.

