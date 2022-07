Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim- Schuhdiebe wurden schnell geschnappt

Germersheim (ots)

Gestern Mittag kam es in Germersheim zu einem Schuhdiebstahl, der sehr schnell geklärt werden konnten. Dabei überführten sich die zwei Täter quasi selbst. Gegen 18.30 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Orffstraße, dass die vor der Eingangstür abgestellten Schuhe fehlten. Ein weiterer Bewohner gab in diesem Zusammenhang an, dass er kurz zuvor ein "fremdes" Pärchen im Flur des Hauses gesehen habe. Etwa zwei Stunden später trafen die Beamten im Rahmen einer Ruhestörung auf ein Pärchen, deren Aussehen auf die Personenbeschreibung passte. Tatsächlich konnten in einem mitgeführten Rucksack die gestohlenen Schuhe aufgefunden werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

