POL-PDLD: Völkersweiler TÜV-Plaketten von Kennzeichenschild entwendet

Germersheim (ots) - Am 06.07.2022 führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Straße An Fronte Karl in Germersheim war bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h ein Autofahrer zu schnell. Bei einer weiteren Kontrolle in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim wurden weitere sieben Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der "Spitzenreiter" war mit 46 km/h unterwegs. ...

