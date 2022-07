POL-PDLD: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 der Polizeiwache Annweiler

Völkersweiler (ots) - Am 07.07.2022, wurden zwischen 06:00 und 16:40 Uhr, an einem Pkw Ford Focus und einem Ford Kuga, abgestellt an der L 494 bei Völkersweiler, jeweils die TÜV-Plaketten von den Kennzeichenschildern entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

