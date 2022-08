POL-ROW: +++ Ersthelfer attackiert +++ Sofa gerät in Brand +++ Unfall mit Verletzten auf der B75 +++ Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht +++ Fußgänger bei Unfall schwer verletzt +++

Polizeiinspektion Rotenburg

Ersthelfer attackiert

Scheeßel - Im Bereich der Westerveseder Landstraße kam es in der Samstagnacht zu einem Disput zwischen zwei 17-Jährigen und einer Gruppe Ersthelfer. Eine Gruppe von drei Ersthelfern zwischen 25 und 35 Jahre war gerade im Inbegriff, einer Person mit einer Verletzung zu helfen. Die beiden 17-Jährigen kamen auf die Gruppe zu und schlugen auf die Ersthelfer ein. Einer der Ersthelfer musste verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen die beiden Schläger wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Sofa gerät in Brand

Westervesede - In der Nacht zum Sonntag gerät aus bisher unbekannter Ursache ein Sofa in Brand. Das Sofa befand sich in einem Unterstand am Haus und fing Feuer. Glücklicherweise bemerkten es die Bewohner und aufmerksame Nachbarn noch rechtzeitig und alarmierten die Feuerwehr, die das Übergreifen auf das Einfamilienhaus verhindern konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Unfall mit Verletzten auf der B75

Rotenburg - Am Samstagvormittag kam es auf der B75 im Bereich Waffensen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Eine 33-Jährige Renaultfahrerin beabsichtigte eine 25 Jahre alte Skodafahrerin zu überholen. Die Skodafahrerin wollte jedoch in diesem Moment links abbiegen, weshalb es in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Skodafahrerin und eine weitere Mitfahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Visselhövede - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei einen Verkehrsunfall in der Großen Straße. Zudem äußerte er den Beamten bereits am Telefon, dass er eine Alkoholbeeinflussung bei dem Autofahrer vermute. Vor Ort angekommen stellten die Beamten einen Transporter fest, der beim Abbiegeversuch auf einer Grünfläche gelandet war. Ein Baum und Verkehrsschilder wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Da der 30-jährige Unfallverursacher, wie vom Zeugen geschildert, einen betrunkenen Eindruck erweckte, wurde er zum Pusten aufgefordert. Bei einem Wert von 2,67 Promille war relativ schnell klar, warum der Fahrer am Abbiegevorgang scheiterte. Ein Führerscheinverlust droht dem Fahrer nicht, da er gar keinen Führerschein hat. Er musste noch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Gegen ihn wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Führerschein ermittelt.

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Tarmstedt - Auf der Zevener Landstraße kam es gegen 2:20 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Taxi. Ein 62-jähriger Taxifahrer war auf dem Weg von Westertimke nach Tarmstedt und erfasste den 18-jährigen Fußgänger, der sich mitten auf der Landstraße befand. Die Polizei hat neben einer umfangreichen Spurensicherung einen Gutachter zur Ermittlung der genauen Umstände beauftragt. Der schwer verletzte Fußgänger wurde in ein Klinikum geflogen.

