Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brandstiftung an Transporter ++ Fahrradfahrerin verletzt ++

Rotenburg (ots)

Brandstiftung an Transporter

Visselhövede - Unbekannte Täter zündeten einen Transporter an. In der Nacht zum Samstag begaben sich Täter zu einem am Straßenrand geparkten Transporter und zündeten diesen an. Der Motorraum des Transporters brannte aus. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf den Rest des Transporters verhindern. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Brandstiftung ein.

Fahrradfahrerin verletzt

Rotenburg - Am Freitagmorgen gegen 07:25 Uhr kam es in der Straße Am Kirchhof in Rotenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 60-jährigen Fahrradfahrerin und einem 61-jährigen Autofahrer. Die Fahrradfahrerin wechselte gerade die Straßenseite und fuhr am Auto des 61-Jährigen vorbei, als dieser die Fahrertür öffnete. Die Fahrradfahrerin fuhr gegen die geöffnete Tür und stürzte, wobei sie sich verletzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

