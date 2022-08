Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Imbisswagen aufgebrochen

Rotenburg (ots)

Imbisswagen aufgebrochen

Bremervörde. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen abgestellten Verkaufsanhänger in der Industriestraße ein. Die Einbrecher hebelten die Verkaufsklappe gewaltsam auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Hier durchwühlten sie alles und entwendeten einen Grill, einen Wasserkocher und einige Getränkedosen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell