Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrecher auf frischer Tat ertappt ++ Berauscht zur Dienststelle ++ Zeugenaufruf nach Körperverletzung ++

Rotenburg (ots)

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Gnarrenburg - Zwei Einbrecher sind der Bremervörder Polizei am Montagmorgen des 01.08.2022 ins Netz gegangen. Bei einer Streifenfahrt entdeckten die Beamten gegen 08:00 Uhr einen Roller vor einem Schützenheim. Da in der Vergangenheit mehrere Einbrüche in Schützenheime begangen worden sind, sahen die Beamten genauer hin und konnten eine männliche Person dabei erwischen, wie sie gerade aus dem Fenster des Schützenheimes stieg. Es handelte sich hierbei um einen amtsbekannten 17-Jährigen Bremervörder. Dieser konnte nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden. Sein Komplize, ein 45-Jähriger Bremervörder, konnte ebenfalls in der Nähe dingfest gemacht werden. Bei beiden Personen konnten noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Einbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Berauscht zur Dienststelle

Bremervörde - Unter dem Einfluss von Cannabis erschien am Vormittag des 01.08.2022 ein männlicher Bremervörder auf der Dienststelle des Polizeikommissariats Bremervörde. Während eines Gespräches stellten die Beamten eindeutige Anzeichen für eine Beeinflussung durch Marihuana fest. Ein entsprechender Drogentest offenbarte den Konsum. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er räumte ein, mit dem Auto zur Dienststelle gekommen zu sein. Es wurde somit ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung seines Audis wurde zudem noch ein Joint gefunden, welcher noch ein Strafverfahren nach sich zog.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Sottrum - Bereits am 19.07.2022 kam es in den Abendstunden vor dem Sottrumer Gymnasium in der Schillerstraße zu einer Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein Kind gegen 21:40 Uhr von einem bislang unbekannten Täter mehrfach in das Gesicht geschlagen. Bisherige Ermittlungen ergaben nun, dass ein bislang unbekannter männlicher Zeuge Zivilcourage zeigte und sich dem Kind schützend zur Seite stellte, sodass weitere Tathandlungen verhindert werden konnten. Die Polizei Sottrum bittet diesen Mann um Kontaktaufnahme zur weiteren Sachverhaltsklärung unter 04264-836460.

