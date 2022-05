Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der betrügerischen Spendensammlung

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 09.05.2022, wurden Passanten in Hermeskeil "Am Dörrenbach" durch bislang unbekannte Personen gegen 17:30 Uhr durch Vorzeigen von Spendenlisten für eine Gehörlosenstiftung um Spenden angebettelt. Hierbei könnte es sich um eine betrügerische Masche handeln. Weiterhin kam es durch die Spendensammler in der Folge zu massiven Beleidigungen zum Nachteil eines Bürgers. Zeugen die im besagten Zeitraum einem vermeintlichen Spendensammler Geld gespendet haben oder Hinweise zum Vorgehen der Spendensammlung machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

