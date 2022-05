Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti, Stadtpark Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, den 06.05.2022, auf Montagmorgen, den 09.05.2022, wurde eine an das Altenzentrum St. Klara angrenzende Parkbank in roter Farbe mit der Parole "ACAB" besprüht. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de.

