FW Moers: Auto prallt gegen Betonkante in Kreisverkehr

1 Verletzte Person

Moers (ots)

Um 02:30 Uhr am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Moers, sowie der Rettungsdienst zum Kreisverkehr Rheurdter Str. / Am Jostenhof, in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache, alarmiert.

Ein PKW-Fahrer aus Moers verlor, vermutlich auf spiegelglatter Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Betonabgrenzung im Kreisverkehr. Hierbei verletzte sich der Fahrer und wurde, von einem zufällig an der Einsatzstelle vorbeifahrenden Krankenwagen des DRK Rheinberg, erstversorgt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute großflächig auslaufende Betriebsmittel ab. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell