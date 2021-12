Feuerwehr Moers

FW Moers: Mehrere Einsätze am Dienstagnachmittag für die Feuerwehr Moers

Moers (ots)

Am Dienstag um 15 Uhr kam es auf der A 57 in Fahrtrichtung Niederlande in Höhe Rastplatz Dong zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Klein-LKW und einem Sattelzug. Der Klein-LKW fuhr aus unbekannter Ursache auf den Sattelzug auf, dessen Fahrer wurde schwerverletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite diesen aufwendig mit hydraulischem Rettungsgerät aus der deformierten Fahrgastzelle. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde ebenfalls ein Rettungshubschrauber, Christoph 9 aus Duisburg, zur Einsatzstelle alarmiert. Dieser führte den Fahrer nach der rettungsdienstlichen Versorgung einer Duisburger Spezialklinik zu. Für die Rettungsarbeiten musste die A57, in Fahrtrichtung Niederlande, vollständig gesperrt werden. Rund um das Autobahnkreuz Moers bis nach Krefeld gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war hier der Löschzug Hauptwache sowie der Löschzug Hülsdonk der freiwilligen Feuerwehr.

Am Abend wurde die Feuerwehr Moers erneut zu einem Verkehrsunfall, diesmal auf die A 42 in Fahrtrichtung Duisburg, alarmiert. Da zum Zeitpunkt der Alarmierung unklar war, ob noch Personen im Fahrzeug eingeklemmt sind, wurde der Löschzug Hauptwache und der Löschzug Repelen der freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Eingeklemmt war bei diesem Unfall jedoch niemand. Bei dem Unfall zweier PKW verletzten sich beide Fahrer, welche durch den Rettungsdienst den örtlichen Krankenhäusern zugeführt wurden.

Zur selben Zeit meldeten Bewohner einen gasartigen Geruch im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Moers-Rheinkamp. Da die hauptamtliche Wache und die örtliche zuständige Einheit aus Repelen bereits bei dem Einsatz auf der Autobahn gebunden waren, wurde hierzu der Löschzug Hülsdonk alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den betroffenen Bereich ohne Feststellung, Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell