Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht im Schloßweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.09.2021, gegen 07.30 Uhr, parkierte eine Frau ihren lilafarbenen Honda Jazz in Grenzach im Schloßweg Höhe Hausnummer 1. Als sie gegen 17.45 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam stellte sie am Kotflügel frische Beschädigungen fest. Unter anderem auch gelbe Lackantragungen. Nach Sachlage könnte ein Unbekannter beim Rückwärtsfahren von der gegenüberliegenden Parkfläche den Honda touchiert haben. Der Sachschaden am Honda beträgt etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell