Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 23.09.2021, gegen 19.10 Uhr, den Kirchweg in Tüllingen und wollte an der Einmündung zur Dorfstraße nach links in Richtung Lörrach abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Niemand wurde verletzt, allerdings beträgt der gesamte Sachschaden etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell