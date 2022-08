Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nötigung auf der Autobahn ++ Diebe erbeuten wertvolle Gegenstände ++ Verkehrsunfall mit vier Beteiligten ++ Laptop aus Gartenhaus gestohlen ++ 61-Jährige erkennt Betrugsversuch ++

Rotenburg (ots)

Nötigung auf der Autobahn

Hollenstedt/A1. Am Sonntagabend kam es auf der Hansalinie A1 zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 40-jähriger Mann war mit seinem Ford Mustang in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als hinter ihm ein bislang unbekannter Beschuldigter in einem Volkswagen auftauchte. Der Volkswagenfahrer nötigte den 40-Jährigen durch dichtes Auffahren und mehrfaches Betätigen der Lichthupe. Im Anschluss überholte er ihn rechts und bremste ihn aus. Als die Fahrzeugführer wenig später im stockenden Verkehr erneut aufeinandertrafen, zeigte der Beifahrer des Volkswagens dem 40-Jährigen den Mittelfinger.

Diebe erbeuten wertvolle Gegenstände

Rotenburg. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet eingebrochen. Indem sie die Terrassentür aufhebelten, verschafften sie sich Zutritt und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Insgesamt wurden Gegenstände im Wert von etwa zweitausend Euro gestohlen.

Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Hollenstedt/A1. Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Personen ist es am Sonntagnachmittag auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg gekommen. Aufgrund des stockenden Verkehrs mussten eine 21-jährige Volkswagenfahrerin und eine dahinterfahrende 40-Jährige ihren Toyota abbremsen. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer im Ford übersah dies und fuhr auf den Toyota auf, wodurch dieser in den Volkswagen geschoben wurde. Im Anschluss fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Opel auf den Ford auf. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa dreitausend Euro. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden.

Laptop aus Gartenhaus gestohlen

Bremervörde. Am Sonntag gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück eines 64-Jährigen. In einem rückwärtig gelegenen Gartenhaus fanden die bislang Unbekannten einen Laptop und nahmen diesen mit. Die Polizei schätzt den Schaden auf über zweitausend Euro.

61-Jährige erkennt Betrugsversuch

Gyhum. Bereits am Freitagmittag erhielt eine 61-jährige Frau eine Textnachricht via WhatsApp. In der Nachricht gab sich eine unbekannte Person als ihre Tochter aus. Die Unbekannte versuchte damit ein Gespräch für eine Betrugsmasche aufzubauen. Die 61-Jährige erkannte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

