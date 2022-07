Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg, Versmolder Straße, Stohballen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.07.2022, gegen 18:50 Uhr, gingen mehrere Anruf bei der Feuerwehr ein, weil in Sassenberg an der Versmolder Straße Strohballen brannten. Eine Anruferin will zwei Jugendliche beobachtet haben, die mit Fahrrädern vom Brandort weggefahren seien. Diese sollen Anfang 20 Jahre und ca. 180cm groß sein, beide hatten dunkle Haare und eine schlanke Statur. Nach diesen Jugendlichen fahndet die Polizei. Auch die Zeugin möge sich nochmal mit der Polizei in Warendorf unter T.: 02581-941000 oder per Email poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung setzten. Die Feuerwehr und die Polizei sind aktuell noch im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell