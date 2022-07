POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung endet mit Platzverweis

Warendorf (ots) - Drei Täter sind am Samstag (23.07.2022, 02.17 Uhr) in eine Tankstelle in Drensteinfurt eingebrochen. Die Täter sind in einer hellen Limousine von Mercedes-Benz auf das Gelände am Heuweg gefahren. Mit einem Gully-Deckel schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hier stahlen sie Zigaretten und flüchteten. Die Kennzeichen an dem Auto waren gestohlen und nicht auf ...

