Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vermeintliche Tochter verlangt Geldbeträge ++ Ohne Führerschein unterwegs ++ Unfall mit leichtverletzter Person ++ Zusammenstoß mit E-Scooter ++

Rotenburg (ots)

Vermeintliche Tochter verlangt Geldbeträge

Fintel. Am Dienstagnachmittag erhielt eine 57-jährige Frau eine Nachricht via WhatsApp von einer ihr unbekannten Telefonnummer. In der Nachricht gab sich eine unbekannte Person als die Tochter der 57-Jährigen aus und forderte einen Geldbetrag in Höhe von sechstausend Euro. Die Frau erkannte den Betrug und beendete das Gespräch. Zu einem gleichgelagerten Fall kam es am Dienstagmittag in Hemslingen. Glücklicherweise erkannte auch hier die kontaktierte 86-Jährige die Masche und blockierte die unbekannte Nummer.

Ohne Führerschein unterwegs

Kalbe/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen kontrollierte am Dienstagnachmittag einen 22-jährigen Fahrzeugführer in einem Mercedes, der in Richtung Bremen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß, sodass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der 22-Jährige muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Doch auch gegen den Fahrzeughalter leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Der ließ nämlich zu, dass der 22-Jährige den Mercedes im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Unfall mit leichtverletzter Person

Sottrum. In der Stuckenborsteler Straße kam es am Dienstagmorgen im Bereich des Autobahnzubringers zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-Jähriger wollte mit seinem Dacia nach links auf den Zubringer auffahren und übersah eine vorfahrtsberechtigte 47-jährige Volkswagenfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 47-Jährige leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zusammenstoß mit E-Scooter

Rotenburg. Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 77-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Fiat aus einer Grundstückseinfahrt und übersah einen kreuzenden 32-jährigen Mann auf einem E-Scooter, der den Gehweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der 32-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa siebenhundert Euro.

