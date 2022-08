Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht ++ Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Betrugsmasche gelingt ++

Rotenburg (ots)

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bremervörde. Bereits am Mittwochmorgen ist es auf dem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. In der Zeit von 06:00 Uhr bis 09:15 Uhr wurde der geparkte Fiat 500 einer 20-Jährigen vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Die unbekannte Person, die den Verkehrsunfall verursacht hat, verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu Personen oder zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bremervörde unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bremervörde. Am Donnerstagnachmittag ist es in der Lindauer Straße (K 105) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 17-Jährige war auf ihrem Motorroller in Fahrtrichtung Iselersheim unterwegs, als ein 58-jähriger Fahrzeugführer seinen Citroen rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fuhr und die 17-Jährige dabei übersah. Durch den Zusammenstoß wurde die Rollerfahrerin schwer verletzt.

Betrugsmasche gelingt

Visselhövede. Donnerstagabend erhielt ein 75-jähriger Mann via WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. In der Nachricht gab sich eine unbekannte Person als seine Tochter aus. Seine vermeintliche Tochter teilte ihm mit, dass sie dringend eine Rechnung begleichen müsse und ihr Bankkonto gesperrt sei. Auf Bitten überwies der 75-Jährige einen Geldbetrag von über zweitausend Euro.

