Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an Jugendzentrum

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Freitag, den 15.04.2022 kam es in der Tatzeit zwischen ca. 18:00 Uhr und ca. 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung am Jugendzentrum in der Friedrich-Ebert-Straße in 31157 Sarstedt. Bislang unbekannte Täter beschädigten diverse Deko-Ostereier sowie bemalte Keilrahmen, welche sich im Außenbereich des Jugendzentrums befanden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 30 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05068-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell