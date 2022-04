POL-HI: Sachbeschädigung an mehreren Pkw/ Hausfassaden - Wer kann Hinweise geben

Hildesheim (ots) - Freden (Be) - Am Samstag, 16.04.2022 gg. 10:30 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Freden. Der 31jährige Unfallverursacher aus Gronau befuhr mit seinem Pkw die Alfelder Straße in Richtung Ortsmitte und wollte an der Einmündung zur Winzenburger Straße nach links in Diese einbiegen. Dabei übersah er ...

mehr