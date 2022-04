Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (Be) - Am Samstag, 16.04.2022 gg. 10:30 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Freden. Der 31jährige Unfallverursacher aus Gronau befuhr mit seinem Pkw die Alfelder Straße in Richtung Ortsmitte und wollte an der Einmündung zur Winzenburger Straße nach links in Diese einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 53jährigen Motorradfahrer aus Seesen und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des unfallverursachenden Pkw geschleudert und kam schwerverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber ins St. Bernward Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell