Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim kontrolliert Tuning- und Poser-Szene

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bf). Am gestrigen Karfreitag, den 15.04.2022, fanden im Stadtgebiet Kontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning und Posing statt. Speziell geschulte Beamtinnen und Beamte kontrollierten vorzugsweise Fahrzeuge mit Bauartveränderungen. Die mobilen Kontrollen begannen in den Abendstunden und wurden bis in die Nacht fortgesetzt. Bereits im vergangenen Jahr fanden im Stadtgebiet Hildesheim zwei derartige Kontrollen statt, bei denen diverse Fahrzeuge überprüft wurden.

Am sogenannten "Car-Freitag" kommt es erfahrungsgemäß häufig zu Treffen in der Tuning-Szene. Insgesamt wurden am gestrigen Abend 75 Fahrzeuge kontrolliert, 15 davon wurden der Polizeiwerkstatt zugeführt und einer intensiveren Kontrolle unterzogen. Als Unterstützung waren außerdem drei Gutachter vor Ort.

Bei den Kontrollen konnten diverse Verstöße in einem mittleren zweistelligen Bereich festgestellt werden. In 16 Fällen lag aufgrund von bauartbedingten Veränderungen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis vor. Darüber hinaus wurden zwei Straftaten festgestellt, hierbei handelte es sich um Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In zwei Fällen mussten die kontrollierten Fahrzeuge sichergestellt werden. Diese werden im weiteren Verlauf einem Gutachten unterzogen.

Besonders auffällig war eine hochwertige Mercedes-Limousine, die über eine selbst gebaute Auspuffanlage verfügte. Das Fahrzeug war bei einer Geräuschmessung etwa sechs Mal lauter als erlaubt. Außerdem stellen die Beamtinnen und Beamten eine nicht zulässige Rad-Reifen-Kombination fest.

