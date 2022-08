Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Raub im Discounter - Täter flüchten in Richtung Walsrode ++ Unfall auf der schmalen Straße ++ Nach Kollision mit Mischlingshund - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Raub im Discounter - Täter flüchten in Richtung Walsrode

Visselhövede. Zwei noch unbekannte Männer haben am Montagnachmittag versucht, die Tageseinnahmen eines Discounters an der Süderstraße zu erbeuten. Gegen 14.40 Uhr betraten die beiden Unbekannten den Markt und gaben an der Kasse zunächst vor, zwei Schachteln Zigaretten kaufen zu wollen. Plötzlich forderte einer der Täter von der 57-jährigen Kassiererin die Herausgabe des Bargelds aus der Kasse. Im weiteren Verlauf zog der Mann eine Schusswaffe heraus und richtete sie auf die Mitarbeiterin. Als die Frau den Männern verdeutlichte, dass sie die Kasse nicht öffnen könne, schlug ihr der Mann mehrere Male auf den Arm. Trotz aller Drohungen konnte die 57-Jährige den Forderungen nicht nachkommen. Lediglich mit einer Schachtel Zigaretten ergriffen die Täter die Flucht. Sie sollen in einem großen, vermutlich grauen oder silbernen, Pkw der Marke Audi oder Mercedes über die Süderstraße in Richtung Ortsausgang/Walsrode davongefahren sein. Die beiden Flüchtigen werden als etwa 25 Jahre alte, mittelgroße Männer beschrieben. Der Täter mit der Waffe habe eine auffallend schwarze Hautfarbe gehabt. Sein Komplize sei hellhäutig gewesen. Beide trugen bei der Tat einen Mundschutz. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Unfall auf der schmalen Straße

Kirchtimke. Bei einem Verkehrsunfall auf der Wentelstraße ist am Montagnachmittag ein 34-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 16.40 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Rhadereistedt unterwegs. Beim Versuch einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der schmalen Straße auszuweichen, geriet der Wagen in den rechten Seitenraum. Dort kollidierte der Golf mit einem Straßenbaum. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund neuntausend Euro.

Nach Kollision mit Mischlingshund - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag, den 22. Juli ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach der noch unbekannten Halterin eines Mischlingshundes. Das Tier war am Vormittag gegen 8.30 Uhr im Braueler Weg vor den Toyota einer Pflegeeinrichtung gesprungen. Die Fahrerin habe eine leichte Kollision mit dem schwarz-grauen Hund nicht verhindern können. Das Tier sei dann zu einer etwa 30 bis 40 Jahre alten, schlanken Frau mit schulterlangen, braunen Haaren gehumpelt. Beide seien zusammen weitergegangen. Nun bittet die Polizei zur Ermittlung der Halterin um Hinweise unter Telefon 04281/9306-0.

Hansalinie A1 - Mit über drei Promille im Laster auf der Autobahn

Hollenstedt. Besorgte Verteilnehmer haben der Autobahnpolizei Sittensen am Montagvormittag einen Sattelzug gemeldet, der auf der Hansalinie A1 in gefährlichen Schlangenlinien in Richtung Hamburg unterwegs sei. Sofort machte sich eine Streifenbesatzung auf die Suche nach dem Lastwagen. In Höhe Hollenstedt trafen die Beamten den Sattelzug an. Bereits beim Hinterherfahren erkannten sie, dass die Zeugen die gefährliche Fahrweise richtig eingeschätzt hatten. Eine Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate bestätigte den Verdacht einer Alkoholfahrt. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 36-jährigen Fahrer einen erstaunlichen Wert von über 3,4 Promille an. Für ihn war die Fahrt an dieser Stelle natürlich zu Ende. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Diebstahl aus Freibadbadkiosk

Sottrum. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter auf dem Gelände des Freibades an der Straße Am Bullenworth in einen Kiosk eingedrungen. Nachdem es ihnen gelungen war, die Rolljalousie zu öffnen, kletterten die Unbekannten in den kleinen Laden. Dort fanden sie Eis, Mineralwasser und Chips und machten sich damit aus dem Staub.

In Schlangenlinien auf der Autobahn

Hollenstedt/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am späten Montagabend auf der Hansalinie A1 einen 24-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der VW Passat war den Beamten gegen 23.40 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg wegen leichter Schlangenlinien aufgefallen. Noch bevor sie das Fahrzeug zur Kontrolle auf den nächstgelegenen Parkplatz lotsen konnten, hielt der Fahrer des VW wegen eines angeblichen Motoschadens auf dem Seitenstreifen. An der Gefahrenstelle erkannten die Polizisten, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sein Fahrzeug nicht versichert und er selbst vermutlich unerlaubt in Deutschland ist. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell