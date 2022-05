Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Rinteln (ots)

(ps) Am Sonntag, 29.05.2022, um 02:45 Uhr, kam es in der Friedrichstr. in Rinteln durch eine unbekannte Person zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw VW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell