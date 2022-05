Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten

Rinteln (ots)

(ps) Am Samstag, 28.05.2022, um 15:33 Uhr, kam es in Steinbergen auf der Bückeburger Str. (Bundesstraße 83) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 24-jährige aus Rinteln befuhr mit ihrem Pkw Smart die Bückeburger Str. in Richtung Hess. Oldendorf. Hierbei beabsichtigte sie nach links auf ein Grundstück zu fahren. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 39-jährige aus Rinteln, welche mit ihrem Pkw Suzuki die B83 in Richtung Bad Eilsen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die zwei Beteiligten leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

