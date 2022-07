Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220718-3: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden - Blutprobe

Wesseling (ots)

Für das Auto des Mannes lag ein Durchsuchungsbeschluss vor

Polizisten haben am Samstagmittag (16. Juli) einen Autofahrer (26) kontrolliert und anschließend zwecks Blutprobenentnahme und Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache genommen.

Der 26-Jährige parkte zuvor, gegen 12.45 Uhr mit seinem Auto aus einer Parkbucht an der Straße "Westring" aus und fuhr unmittelbar danach wieder in die Parklücke zurück. Polizisten kontrollierten den Mann. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis. Daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Sie stellten weiterhin fest, dass das Auto keinen Pflichtversicherungsschutz mehr hat. Außerdem lag ein richterlicher Beschluss für eine Fahrzeugdurchsuchung vor. Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und stellten ein Mobiltelefon und eine Plastiktüte mit Marihuana sowie die zuvor entstempelten Kennzeichen des Autos sicher.

Im weiteren Verlauf durchsuchten die Polizisten den nunmehr Beschuldigten und beschlagnahmten ein Messer, das er bei sich hatte. Anschließend brachten sie ihn zwecks zweifelsfreier Identitätsfeststellung und Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache.

Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

