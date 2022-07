Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Kerpen (ots)

Am Freitagabend (15.Juli) gegen 19:39 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Frechener mit seinem Trike die L 163 von Horrem in Richtung Sindorf. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte der Fahrer mit der Leitplanke und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer, sowie seine 40-jährige Mitfahrerin in den Grünstreifen geschleudert. Beide Personen verletzten sich schwer und mussten mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die L163 voll gesperrt. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Hürth. (TH)

