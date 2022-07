POL-REK: 220715-3: Nach Geldautomatensprengung geflüchtet - Zeugen gesucht

Pulheim (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (13. Juli) sollen Unbekannte in eine Garage in Pulheim eingebrochen sein und ein hochwertiges E-Mountainbike entwendet haben. Am Morgen gegen 5.45 Uhr war dem 41-jährigen Geschädigten aufgefallen, dass das Sektionaltor seiner Garage nach oben geschoben worden war. Aus der Garage, die er am Abend zuvor gegen 21.45 Uhr verschlossen hatte, sollen der oder die Täter das ...

mehr