POL-KN: (Dornhan Bettenhausen, Lkr. Rottweil) Einsatz von Feuerwehr und Gefahrstoffzug des Landkreises nach Defekt an einem Chlorgas-Sensor im Glatttal-Freibad

Ein Defekt an einem Chlorgas-Sensor hat am Montagnachmittag zur vorsorglichen Alarmierung der Feuerwehr und des Gefahrstoffzuges des Landkreises am Glatttal-Freibad geführt. Gegen 15.30 Uhr löste ein Sensor des Freibades einen Chlorgasalarm aus. Seitens des Schwimmbades wurde die Prüfung des schon älteren Sensors durch einen Elektriker veranlasst. Von diesem wurde dann vorsorglich die Feuerwehr und das Landratsamt verständigt, da der Elektriker zum Zeitpunkt der Überprüfung einen tatsächlichen Chlorgasaustritt nicht ausschließen konnte. Wie die nachfolgende Überprüfung durch die eingesetzte Feuerwehr ergab, waren keine erhöhten Chlorgaswerte messbar. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Dornhahn, Bettenhausen und Leinstetten mit 10 Fahrzeugen und rund 60 Mann eingesetzt. Zudem war der Gefahrstoffzug des Landkreises Rottweil im Einsatz. Schließlich konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken, nachdem bei den durchgeführten Messungen keine Auffälligkeiten hinsichtlich Chlorgas festgestellt wurden. Seitens des Freibades wurde eine Wartungsfirma mit der Instandsetzung des defekten Sensors beauftragt.

