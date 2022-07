Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Zwei Kinder bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen (11.07.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montagabend, gegen 18.55 Uhr, auf der Ramsener Straße, Ecke Grenzstraße ereignet hat. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines blauen oder schwarzen Kleinwagens, ähnlich eines Renault Clio, bog, in ortsauswärtige Richtung fahrend, von der Ramsener Straße nach rechts in die Grenzstraße ab. Dabei fuhr die Frau einen "großen Bogen", so dass es zum Zusammenstoß mit einem auf der Grenzstraße entgegenkommenden 12-jährigen Radfahrer kam. Der Junge stürzte durch die Kollision mit seinem Rad auf den Gehweg und gegen ein dort ebenfalls mit einem Fahrrad fahrendes 10 Jahre junges Mädchen, welches dadurch zu Fall kam. Beide Kinder verletzten sich leicht. Die unbekannte Autofahrerin entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit. Zu der Unbekannten ist der Polizei lediglich bekannt, dass es sich um eine ca. 40 Jahre alte Frau mit kurzen, dunklenbraunen Haaren und einer Sonnenbrille gehandelt haben soll. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachte haben, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

