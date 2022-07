Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte versuchen in die Grundschule einzubrechen (09.-11.07.2022)

Gosheim (ots)

Im Verlauf des Wochenendes haben Unbekannte versucht in der Mozartstraße in das Gebäude der Grundschule einzubrechen. Die Unbekannten versuchten die Haupteingangstür aufzuhebeln und sich so Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen, was jedoch misslang. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an der Tür auf eine Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grundschule gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, unter der Tel. 07426 1240, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell