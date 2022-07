Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zweiradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt (11.07.2022)

Singen (ots)

Am Montagvormittag ist es am Kreisverkehr auf dem Berliner Platz zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Zweiradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Ein 57-Jähriger fuhr mit einem BMW-Motorrad auf der Worblinger Straße. Am Kreisverkehr am Berliner Platz musste der Man verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine hinter dem Zweirad fahrende 27 Jahre junge Frau mit einem Fiat 500 zu spät und fuhr in das Heck des Bikes. Der 57-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich an der Unfallstelle um den Verletzten. Eine weitere Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Den am Motorrad entstandene Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro, den Schaden am Fiat auf rund 1.500 Euro.

