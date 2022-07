Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, B 313, K 6109, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (11.07.2022)

Mühlingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 313 am Montagnachmittag zwischen Schwackenreute und Messkirch. Ein 60 Jahre alter Mann mit einem Ford Fiesta bog von der K 6109 kommend nach rechts auf die B 313 in Richtung Messkirch ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 62-Jährigen, der mit seinem Motorrad auf der B 313 von Schwackenreute in Richtung Messkirch unterwegs war. Trotz des Versuchs des Bikers noch nach links auszuweichen, konnte dieser eine Kollision mit dem Ford nicht verhindern. Der Zweiradfahrer prallte gegen das Auto, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

