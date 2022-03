POL-IZ: 220328.5 Peissen: Verkehrsunfall auf der B77-Fahrer betrunken unterwegs

Heide (ots) - Am Sonntag um 20:50 Uhr wurde durch einen Anwohner erneut ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße gemeldet. Die Feuerwehr entdeckte im Keller des Mehrfamilienhauses einen brennenden Müllsack, welcher gelöscht werden konnte. Vier Personen zogen sich wegen der starken Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasvergiftung zu, welche aber nicht im Krankenhaus weiterbehandelt werden musste. Nach ...

