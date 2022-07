Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunken Auffahrunfall verursacht (11.07.2022)

Stockach (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 1.000 Euro Blechschaden hat ein alkoholisierter Autofahrer am Montagabend auf der Meßkircher Straße verursacht. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Renault Twingo in das Heck eines an einem Zebrastreifen verkehrsbedingt haltenden Renault Clio einer 50 Jahre alten Frau. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 0,9 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

