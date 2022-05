Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Ladendiebstahl gefasst

Ludwigshafen (ots)

Nachdem ein 22-Jähriger am Montag am frühen Abend von einem Ladenbesitzer in der Wredestraße dabei beobachtet wurde, wie er eine Armbanduhr einsteckte und anschließend davonrannte, konnte dieser durch Polizeibeamte anhand einer Personenbeschreibung etwas später im Umkreis angetroffen werden. Die besagte Uhr trug er am Handgelenk, außerdem hatte er eine weitere Uhr, sowie eine Sonnenbrille bei sich, welche vermutlich ebenso gestohlen waren. Der Mann war in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen, es erfolgte eine weitere Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell