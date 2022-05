POL-PPRP: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigshafen (ots) - Nachdem ein 20-jähriger Mann am frühen Montagmorgen nach Zeugenhinweisen auf frischer Tat ertappt wurde, wie er Kleidung aus einem Kleidercontainer in der Richard-Dehmel-Straße räumte und diese durchsuchte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Bereits kurze Zeit später beobachteten Polizeibeamte den jungen Mann in der Scharnhorststraße, unweit der Polizeidienststelle wo er gerade erst entlassen wurde, wie ...

mehr