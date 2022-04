Polizei Aachen

POL-AC: Mann fährt gegen Hauswand

Monschau (ots)

Ein Zeuge rief am Samstag (16.04.2022) gegen 18:30 Uhr die Polizei. Der Mann folgte einem Pkw über die Arnoldystraße von Höfen nach Kalterherberg. Ihm war der Wagen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien vor ihm herfuhr und dabei ständig sowohl in den Grünstreifen, als auch auf die Gegenfahrbahn geriet. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die unsichere Fahrt endete in einer Grundstückseinfahrt in der Bahnhofstraße. Dort stieß der Wagen zunächst mit der Front gegen die Hauswand und rollte dann wieder zurück auf die Straße. Aus dem Wagen stieg ein 82jähriger Mann aus Schleiden. Es zeigte sich, dass dieser vollkommen unsicher auf den Beinen war, sich an seinem Auto festhalten musste und letztlich auf dem Weg zum Hauseingang stürzte.

Glücklicherweise blieb der ältere Herr unverletzt. Nach eigenen Angaben hatte er aber Medikamente eingenommen, vor deren Einnahme im Zusammenhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen ausdrücklich gewarnt wird. Da hierin sehr wahrscheinlich die Ursache für seine gefährliche Fahrweise zu sehen ist, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Lediglich an dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell