Polizei Aachen

POL-AC: Schwerverletzter Motorradfahrer

Herzogenrath (ots)

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer kam am Samstag (16.04.2022) auf der Geilenkirchener Straße zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Gegen 17:45 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Zweirad in Richtung Merkstein. In Höhe des Ortseingangsschildes bremste er ab, wodurch das Krad außer Kontrolle geriet. Der Mann stürzte und zog sich dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Beinverletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus.

Nach eigenen Angaben hatte der junge Herzogenrather am Vortag eine Inspektion an seinem Krad durchgeführt. Er vergaß jedoch offenbar, das Antiblockiersystem an seinem Gefährt wieder zu aktivieren. Dieses Versehen dürfte letztlich der Grund für den Sturz gewesen sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahmen blieb die Geilenkirchener Straße gesperrt. Größere Verkehrsstörungen blieben jedoch aus. (And.)

