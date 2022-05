Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag (01.05.2022) auf Montag (02.05.2022) wurden von einem unbekannten Täter von einer Baustelle in der Leiningerstraße ungefähr 400 kg Kabel entwendet. Ein Baustellenmitarbeiter störte den Unbekannten scheinbar gegen Morgen bei seiner Tatausführung. Er konnte unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell