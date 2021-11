Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 14-Jährige tritt, spuckt und beleidigt Bundespolizisten

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Für heftigen Ärger sorgte am vergangenen Samstagabend (20.11.) eine 14-Jährige aus dem Vogelsbergkreis. Das Mädchen, welches aus einer Wohngruppe abgängig war, ging bei einer Kontrolle im Zug auf mehrere Bundespolizisten los.

Die Jugendliche, die in einem abfahrbereiten Zug in Richtung Frankfurt am Main angetroffen wurde, sollte in Gewahrsam genommen werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung setzte sich die 14-Jährige extrem zur Wehr. Dabei trat und schlug die Jugendliche nach den Beamten. Einer Bundespolizistin spuckte sie ins Gesicht. Verletzt wurde durch die Tritte niemand.

Neben allen Gewaltattacken hagelte es zahlreiche, massive Beleidigungen durch die Minderjährige.

Die betroffene Beamtin ließ sich vorsorglich im Klinikum Fulda ärztlich untersuchen. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Weitere Verletzte gab es nicht.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam die 14-Jährige in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell