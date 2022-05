POL-PPRP: Versuchter Betrug an Pflegebedürftiger

Ludwigshafen (ots) - Über das Wochenende (29.04.2022-02.05.20222) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Franz-Zang-Straße ein. Aus dem Geräteraum wurde nichts gestohlen, es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

