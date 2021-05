Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210526-2-pdnms Verkehrsunfall mit Flucht, B 203, Borgstedtfelde

Borgstedtfelde/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Borgstedtfelde/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Gestern Abend um 20.08 Uhr befuhren zwei PKW die B 203 aus Richtung Holzbunge kommend in Richtung Büdelsdorf. Anderen Verkehrsteilnehmer fielen der schwarze Audi A4 Avant und der blaue VW Golf bereits auf, da sie mit überhöhter Geschwindigkeit überholten und die Verkehrsregeln grob verkehrswidrig missachteten. Kurz vor dem Kreisverkehr der Autobahnauffahrt Büdelsdorf unterläuft dem Fahrer des Audi ein Fahrfehler. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Anschließend missachtete er die Vorfahrt im Kreisverkehr und kollidierte mit einem schwarzen Golf, der sich zu diesem Zeitpunkt im Kreisverkehr befand. Während die Beifahrerin des schwarzen Golfs mit leichten Verletzungen in die Imlandklinik verbracht wurde, flüchteten der Audi und der blaue Golf von dem Unfallort. Später konnte die Fahrerin des blauen Golfs in dem Audi sitzend festgestellt werden. Nach dem Fahrer des Audi, der mit dem blauen Golf unterwegs ist, wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 04331/208450.

