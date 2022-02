Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Ortsteil Lette, Letter Bruch

Brand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Am 18.02.2022, um 19:01,Uhr, meldete ein Zeuge den Brand eines Strohlagers in 48653 Coesfeld- Lette, Letter Bruch. Das Strohlager befand sich in einer großen landwirtschaftlich genutzten Halle. Tiere und weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge befanden sich nicht in der Halle. Eine Gefahr für Menschenleben bestand zu keinem Zeitpunkt. Durch die extreme Witterungslage mit dem vorherrschenden Starkwind wurden die Löscharbeiten erheblich erschwert. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

