Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße

E-Scouter ohne Kennzeichen unterwegs

Coesfeld (ots)

Eine 17-jährige Dülmenerin kontrollierte ein Polizeiteam am Freitag (18.2.) gegen 10.55 Uhr auf der Dülmener Straße. Aufgefallen war die Jugendliche, weil sich an ihrem E-Scouter kein Kennzeichen befand. Im Rahmen der Überprüfung gab sie an, nicht gewusst zu haben, dass ein E-Scouter versicherungspflichtig sei. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell