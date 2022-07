Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220718-2: Zeugensuche nach Einbruch in Firmengelände

Erftstadt (ots)

Täter entwendeten Wertgegenstände und Kupferkabel

Unbekannte sind Samstagnacht (16. Juli) in ein Industriegebäude in Erftstadt eingedrungen und haben laut derzeitigem Sachstand Bargeld, einen Computer sowie Kupferkabel entwendet.

Ersten Ermittlungen zufolge seien vier Personen gegen 0.30 Uhr über einen Zaun auf das Firmengelände an der Behrensstraße gelangt. Sie sollen ein Fenster aufgehebelt haben und so in die Büroräume eingedrungen sein. Zudem sollen sie Fahrzeuganhänger zum Eingangsbereich des Grundstücks geschoben haben. Einer der Täter habe zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen. Zwei weitere Täter seien hell bekleidet gewesen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

